Відмовилися здатися: бійці "Карпатської Січі" підірвали мінами ТМ-62 секцію багатоповерхівки з окупантами у Костянтинівці. ВIДЕО
Українські штурмовики знищили позицію російської піхоти, яка закріпилася в одній із багатоповерхівок Костянтинівки Донецької області. Для підриву зайнятої противником секції будинку воїни використали протитанкові міни ТМ-62.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової операції оприлюднили воїни 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".
На початку відео показана сильно пошкоджена внаслідок бойових дій багатоповерхівка. Українські військові перебувають безпосередньо біля будинку та готують операцію проти російської піхоти, яка зайняла частину споруди.
За інформацією 49-го ОШБ, окупантам запропонували скласти зброю, однак вони відмовилися здатися. Після цього українські штурмовики застосували міни ТМ-62 для знищення укріпленої позиції противника.
Момент підриву зафіксовано з безпілотника. На кадрах видно потужний вибух у секції багатоповерхівки, після якого частина конструкцій руйнується, а будівлю та прилеглу територію накриває велика хмара пилу й уламків.
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