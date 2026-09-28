229 боевых столкновений за сутки: больше всего атак РФ - на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 229 боевых столкновений. Российские войска атаковали позиции Сил обороны на 10 направлениях. Наибольшее количество штурмов зафиксировано на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанёс 90 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 277 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8845 дронов-камикадзе и осуществили 2918 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Гавриловская Слобода, Корчаковка, Писаревка, Яструбщина, Коренок, Могрица, Толстодубов, Садки, Марьино и Пустогород. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Сумы, Хотынь и Вольная Слобода.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском направлении захватчики шесть раз наносили удары в районах Бачевска, Горока и Волфино.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Казачьей Лопани, Волоховского и Приколотного.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Ковшаровки и Колесниковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах Колодзей, Новоселовки, Заречного, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении противник совершил три штурмовых действия в районе населенного пункта Николаевка.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Федоровка Вторая.

На Константиновском направлении зафиксировано 25 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Николайполя, Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники отразили 20 атак. Враг проявлял активность в районах Сергеевки и Молодецкого, а также проводил штурмы в направлениях Доброполья, Вольного, Белицкого, Черниговки и Мирного.

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На Александровском направлении захватчики совершили пять атак в направлениях населенных пунктов Сичневое и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районах Рождественки, Копаней, Егоровки и Мирного.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы и четыре пункта управления БПЛА противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 2090 человек. Также уничтожен один танк, восемь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 12 наземных робототехнических комплексов, 1382 беспилотных летательных аппарата, 490 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники противника.

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