Поражено место запуска БПЛА и объекты обеспечения российской армии, - Генштаб

26 сентября и в ночь на 27 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Как отмечается, в Донецке Донецкой области было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

"Поражение мест хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА является одним из приоритетных направлений боевой деятельности Сил обороны Украины. Такие объекты систематически поражаются с целью снижения способности российской армии применять ударные беспилотные системы", — говорится в сообщении.

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Также в Крепенском и Луганске Луганской области были поражены два склада боеприпасов.

Кроме того, в Ровеньках Луганской области был поражён склад материально-технического обеспечения, а в Новоамвросиевском Донецкой области — склад горюче-смазочных материалов.

Что говорят в Генштабе?

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", — отметили в Генштабе.

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