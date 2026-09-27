Поражено место запуска БПЛА и объекты обеспечения российской армии, - Генштаб
26 сентября и в ночь на 27 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что было поражено?
Как отмечается, в Донецке Донецкой области было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
"Поражение мест хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА является одним из приоритетных направлений боевой деятельности Сил обороны Украины. Такие объекты систематически поражаются с целью снижения способности российской армии применять ударные беспилотные системы", — говорится в сообщении.
Также в Крепенском и Луганске Луганской области были поражены два склада боеприпасов.
Кроме того, в Ровеньках Луганской области был поражён склад материально-технического обеспечения, а в Новоамвросиевском Донецкой области — склад горюче-смазочных материалов.
Что говорят в Генштабе?
"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", — отметили в Генштабе.
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