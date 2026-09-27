Уражено місце запуску БпЛА та об’єкти забезпечення російської армії, - Генштаб

26 вересня та в ніч на 27 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що уражено?

Як зазначається, у Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

"Ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України. Такі об’єкти систематично уражаються для зниження спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотні системи", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Сталевого кордону" знищили САУ, гармати, укриття та БпЛА противника на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. ВIДЕО

Також у Крепенському та Луганську Луганської області уражено два склади боєприпасів.

Крім того, у Ровеньках Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад пально-мастильних матеріалів.

Що кажуть у Генштабі?

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - зазначили у Генштабі.

Також читайте: Сили оборони уразили РЛС "Каста" і П-18 та місце запуску БпЛА РФ, - Генштаб