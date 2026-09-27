Уражено місце запуску БпЛА та об’єкти забезпечення російської армії, - Генштаб
26 вересня та в ніч на 27 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
Як зазначається, у Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
"Ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України. Такі об’єкти систематично уражаються для зниження спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотні системи", - йдеться у повідомленні.
Також у Крепенському та Луганську Луганської області уражено два склади боєприпасів.
Крім того, у Ровеньках Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – склад пально-мастильних матеріалів.
Що кажуть у Генштабі?
"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - зазначили у Генштабі.
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