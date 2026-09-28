229 боєзіткнень за добу: найбільше атак РФ - на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Минулої доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Російські війська атакували позиції Сил оборони на 10 напрямках. Найбільше штурмів зафіксовано на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Учора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8845 дронів-камікадзе та здійснили 2918 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Гаврилівська Слобода, Корчаківка, Писарівка, Яструбщина, Кореньок, Могриця, Товстодубове, Садки, Мар'їне та Пустогород. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Суми, Хотінь та Вільна Слобода.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів атакували в районах Бачівська, Гірок та Волфиного.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Колісниківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в районах Колодязів, Новоселівки, Зарічного, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку противник здійснив три штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Федорівка Друга.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 25 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Миколайпілля, Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 20 атак. Ворог виявляв активність у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Добропілля, Вільного, Білицького, Чернігівки та Мирного.

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На Олександрівському напрямку загарбники здійснили п'ять атак у напрямках населених пунктів Січневе та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Різдвянки, Копанів, Єгорівки та Мирного.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та чотири пункти управління БпЛА противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 2090 осіб. Також знешкоджено один танк, вісім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1382 безпілотні літальні апарати, 490 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

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