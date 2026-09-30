На фронте произошло 173 боевых столкновения: больше всего боев на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток среды, 30 сентября, на фронте произошло 173 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес два ракетных удара, совершил 54 авиаудара, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4928 дронов-камикадзе и совершил 1944 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений возле Козачей Лопани, Терновой и Избицкого.
Бои на Харьковщине
На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в сторону Купянска.
Бои на востоке
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дерилово и Лимана.
На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ямполя и Пискуновки.
Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе Юрковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Новоселовки, Долгой Балки и в направлениях Николаевки и Петровки; еще три боевых столкновения продолжаются.
Всего на Покровском направлении отражено 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новониколаевка, Вольное, Кучеров Яр, Степи, Белицкое, Водянское, Сергеевка и Молодецкое. Две атаки продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 60 оккупантов и 12 — ранены; уничтожена одна единица автомобильной техники, одна реактивная система залпового огня, три артиллерийские системы, один склад боеприпасов и 17 укрытий противника. Повреждены три единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 184 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 314 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Березового.
Обстановка на юге
Один вражеский штурм зафиксирован на Гуляйпольском направлении в районе Верхней Терсы.
Другие направления
На Северо-Слобожанском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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