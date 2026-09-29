213 боевых столкновений за сутки: на Покровском направлении произошло 30 атак РФ, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений. Наибольшее количество атак враг совершил на Покровском - 30 и Константиновском - 22 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 253 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 9883 дрона-камикадзе и осуществили 2415 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 32 из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, в Сумской области подверглись населенные пункты Толстодубово, Уланово, Яструбщина, Гирино, Сопич, Бачевск, Новая Сечь, Потаповка, Коренок, Ровное, Безсаловка, Волфино, Павловка, Кондратовка, Рогизно, Писаревка, Корчаковка, Алексеевка, Храповщина, Журавка; а также Михальчина Слобода Черниговской области. Авиаудару подверглись населенные пункты Лужки, Хотынь, Вакаловщина, Малая Рыбица.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано четыре штурмовых действия противника. Агрессор нанес 4 авиаудара, применив девять кассетных бомб, и осуществил 190 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новая Казачья, Довгенькое, Хрипуны, Резниково, Лозовая.

На Купянском направлении враг один раз пытался улучшить свое положение, проводя атаку в сторону Купянска.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Редкодуб, Новоселовка, Дробышево, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил две штурмовые операции вблизи Ямполя и Кривой Луки.

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На Краматорском направлении противник один раз атаковал в районе населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки, Долгой Балки, Вольного и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Золотой Колодец.

Тридцать атак совершил враг на Покровском направлении. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Светлое, Молодецкое и в сторону Доброполья, Новогришино, Сергеевки и Новопавловки.

На Александровском направлении враг атаковал дважды, в районах Александрограда и Березового.

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На Гуляйпольском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Чаривное и в сторону Воздвижевки.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался укрепить свои позиции, нанося удары в сторону населенных пунктов Новоандреевка, Юрковка, Павловка и Степногорск.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по району сосредоточения живой силы противника, пяти пунктам управления и наведения БПЛА, одной артиллерийской системе и двум логистическим объектам врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1440 человек. Также уничтожены три танка, 13 боевых бронированных машин, 21 артиллерийская система, четыре реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, шесть наземных робототехнических комплексов, 1474 беспилотных летательных аппарата, 296 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.