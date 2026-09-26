На Краматорском направлении РФ увеличивает количество штурмов малыми группами, - 30-я ОМБр

Российские войска увеличивают количество небольших пехотных групп, которые пытаются проникнуть к позициям Сил обороны Украины на Краматорском направлении. В то же время противник активизирует применение авиации и управляемых авиабомб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач.

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По словам военного, об интенсивности российских атак свидетельствует количество потерь противника.

Только за первые 10 дней сентября в зоне ответственности бригады было официально подтверждено 140 погибших российских военных.

При этом количество небольших пехотных групп, пытающихся проникнуть к украинским позициям, ежедневно растет.

Трач отметил, что украинские военные также отслеживают подготовку российского личного состава. По его словам, россияне стягивают на позиции военнослужащих из подразделений обеспечения, чтобы использовать их в штурмовых действиях.

Украинские военные зачищают маршруты инфильтрации

Командир сообщил, что часть российской инфильтрации удалось зачистить. Сейчас украинские подразделения продвигаются по маршрутам, по которым ранее пытались проникнуть российские военные.

В то же время передвижение к позициям и с них частично облегчает густая растительность. Военные используют лесополосы, балки и особенности местности.

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Логистика на этом направлении остается сложной. Обе стороны применяют дальнобойные беспилотники, в частности дроны на оптоволокне, устраивают засады и минируют маршруты.

РФ увеличивает количество ударов КАБами

Отдельно Трач рассказал о росте интенсивности применения российской авиации.

По его словам, количество управляемых авиабомб, которые россияне применяют на этом направлении, ежедневно увеличивается. Часть ударов, утверждает военный, противник наносит по гражданским объектам - жилым домам и общественным зданиям.

"Интенсивность, конечно, значительно возросла, потому что мы хорошо понимаем, какую задачу ставит перед собой противник именно на направлении Краматорска и Славянска. И для этого он задействует авиацию", - сказал Трач.

Военный назвал нынешнюю интенсивность применения российской авиации одной из самых высоких за время его наблюдений.

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