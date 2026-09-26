На Краматорському напрямку РФ збільшує кількість штурмів малими групами, - 30 ОМБр

Російські війська збільшують кількість малих піхотних груп, які намагаються проникати до позицій Сил оборони України на Краматорському напрямку. Водночас противник нарощує застосування авіації та керованих авіабомб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив командир батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач.

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За словами військового, про інтенсивність російських штурмів свідчить кількість втрат противника.

Лише за перші 10 днів вересня у смузі відповідальності бригади було офіційно підтверджено 140 загиблих російських військових.

При цьому кількість малих піхотних груп, які намагаються просочуватися до українських позицій, щодня зростає.

Трач зазначив, що українські військові також відстежують підготовку російського особового складу. За його словами, росіяни стягують на позиції військовослужбовців із підрозділів забезпечення, щоб використовувати їх у штурмових діях.

Українські військові зачищають маршрути інфільтрації

Командир повідомив, що частину російської інфільтрації вдалося зачистити. Нині українські підрозділи просуваються маршрутами, якими раніше намагалися проникати російські військові.

Водночас пересування до позицій і з них частково полегшує густа рослинність. Військові використовують лісосмуги, балки та особливості місцевості.

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Логістика на напрямку залишається складною. Обидві сторони застосовують далекобійні безпілотники, зокрема дрони на оптоволокні, влаштовують засідки та мінують маршрути.

РФ збільшує кількість ударів КАБами

Окремо Трач розповів про зростання інтенсивності застосування російської авіації.

За його словами, кількість керованих авіабомб, які росіяни застосовують на цьому напрямку, щодня збільшується. Частину ударів, стверджує військовий, противник завдає по цивільних об'єктах — житлових будинках та громадській забудові.

"Інтенсивність, звичайно, набагато виросла, тому що ми показово розуміємо, яке завдання собі ставить противник саме на напрямку Краматорська і Слов'янська. І для цього він задіює авіацію", — сказав Трач.

Військовий назвав нинішню інтенсивність застосування російської авіації однією з найбільших за час його спостережень.

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