Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 532 500 (+1 440 за сутки) человек, 12 388 танков, 50 498 артиллерийских систем, 25 463 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 532 500 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 532 500 (+1 440) человек (раненых и уничтоженных);

танков – 12 388 (+3) шт.

боевых бронированных машин — 25 463 (+13) шт.

артиллерийских систем – 50 498 (+21) шт.

РСЗО — 2 169 (+4) ед.

средства ПВО – 1 681 (+2) ед.

самолетов – 443 (+0) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 780 (+6) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 538 702 (+1 474) шт.

крылатые ракеты – 5 118 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 155 031 (+296) шт.

специальная техника – 4 765 (+2) ед.

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