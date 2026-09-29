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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 532 500 (+1 440 за сутки) человек, 12 388 танков, 50 498 артиллерийских систем, 25 463 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 532 500 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 532 500 (+1 440) человек (раненых и уничтоженных);
  • танков – 12 388 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 463 (+13) шт.
  • артиллерийских систем – 50 498 (+21) шт.
  • РСЗО — 2 169 (+4) ед.
  • средства ПВО – 1 681 (+2) ед.
  • самолетов – 443 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 780 (+6) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 538 702 (+1 474) шт.
  • крылатые ракеты – 5 118 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 155 031 (+296) шт.
  • специальная техника – 4 765 (+2) ед.

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Ликвидированы российские оккупанты

Автор: 

Генштаб ВС (8812) ликвидация (4583) уничтожение (10882)
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