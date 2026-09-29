Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 532 500 (+1 440 за добу) осіб, 12 388 танків, 50 498 артсистем, 25 463 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 532 500 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 532 500 (+1 440) осіб (поранено та ліквідовано);

танків – 12 388 (+3) од.

бойових броньованих машин - 25 463 (+13) од.

артилерійських систем – 50 498 (+21) од.

РСЗВ - 2 169 (+4) од.

засоби ППО – 1 681 (+2) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 780 (+6) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 538 702 (+1 474) од.

крилаті ракети – 5 118 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 155 031 (+296) од.

спеціальна техніка – 4 765 (+2) од.

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