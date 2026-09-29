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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 532 500 (+1 440 за добу) осіб, 12 388 танків, 50 498 артсистем, 25 463 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 532 500 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 532 500 (+1 440) осіб (поранено та ліквідовано);
  • танків – 12 388 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 25 463 (+13) од.
  • артилерійських систем – 50 498 (+21) од.
  • РСЗВ - 2 169 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 681 (+2) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 780 (+6) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 538 702 (+1 474) од.
  • крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 155 031 (+296) од.
  • спеціальна техніка – 4 765 (+2) од.

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Лікдвіадовано російських окупантів

Автор: 

Генштаб ЗС (9089) ліквідація (4630) знищення (11193)
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