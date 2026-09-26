На фронте зафиксировано 175 боевых столкновений. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении, — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 175 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 26 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Агрессор нанес 57 авиационных ударов с применением 186 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6681 дрон-камикадзе и осуществил 2013 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано одно штурмовое действие противника. Оккупанты нанесли один авиационный удар с применением 2 КАБ и осуществили 30 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Терновая и Казачья Лопань.

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На Купянском направлении враг дважды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки и Купянска-Узлового. Одно штурмовое действие еще продолжается.

Бои на востоке

Шесть попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробишево, Лиман и Диброва. Две из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны трижды останавливали попытки захватчиков продвигаться вперед в районе населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и Николаевка. Одна штурмовая операция противника продолжается.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Ильиновки, Торецкого, Русина Яра, Приюта, Шахово, Вольного, Степей и Кучерова Яра. Одна атака оккупантов продолжается.

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Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Ганновка, Новый Донбасс, Белицкое, Доброполье, Светлое, Гулево, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Новопавловка. Два боя продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 44 оккупанта, 17 — ранены; уничтожены танк, три единицы автомобильной техники, орудие, шесть специальных средств, 45 укрытий, пункт управления БПЛА и 44 укрытия противника. Повреждено пять единиц автомобильной техники, шесть артиллерийских систем, 11 пунктов управления БПЛА и 212 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 332 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг атаковал в сторону Воскресенки и Березового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Косовцево, Воздвижовка, Ривное и Горькое.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

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Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.