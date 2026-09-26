На фронте зафиксировано 175 боевых столкновений. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении, — Генштаб
Всего с начала этих суток на фронте произошло 175 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 26 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Агрессор нанес 57 авиационных ударов с применением 186 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6681 дрон-камикадзе и осуществил 2013 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано одно штурмовое действие противника. Оккупанты нанесли один авиационный удар с применением 2 КАБ и осуществили 30 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Терновая и Казачья Лопань.
На Купянском направлении враг дважды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки и Купянска-Узлового. Одно штурмовое действие еще продолжается.
Бои на востоке
Шесть попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробишево, Лиман и Диброва. Две из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны трижды останавливали попытки захватчиков продвигаться вперед в районе населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и Николаевка. Одна штурмовая операция противника продолжается.
По данным Генштаба, на Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Ильиновки, Торецкого, Русина Яра, Приюта, Шахово, Вольного, Степей и Кучерова Яра. Одна атака оккупантов продолжается.
Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Ганновка, Новый Донбасс, Белицкое, Доброполье, Светлое, Гулево, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Новопавловка. Два боя продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 44 оккупанта, 17 — ранены; уничтожены танк, три единицы автомобильной техники, орудие, шесть специальных средств, 45 укрытий, пункт управления БПЛА и 44 укрытия противника. Повреждено пять единиц автомобильной техники, шесть артиллерийских систем, 11 пунктов управления БПЛА и 212 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 332 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении враг атаковал в сторону Воскресенки и Березового.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Косовцево, Воздвижовка, Ривное и Горькое.
На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.
Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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