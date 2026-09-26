На фронті зафіксовано 175 боєзіткнень. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 26 вересня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 186 керованих авіабомб, залучив для ударів 6681 дрон-камікадзе та здійснив 2013 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням 2 КАБ та здійснили 30 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Тернова та Козача Лопань.

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На Куп’янському напрямку ворог два рази намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Радьківки та Куп’янська-Вузлового. Одна штурмова дія ще триває.

Бої на сході

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Діброва. Дві з цих атак ще тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони тричі зупиняли спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та Миколаївка. Одна штурмова дія противника продовжується.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 ворожі штурми: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Іллінівки, Торецького, Русиного Яру, Приюту, Шахового, Вільного, Степів та Кучерового Яру. Одна атака окупантів продовжується.

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Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Ганнівка, Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Світле, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Новопавлівка. Два бої тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 44 окупанти, 17 - поранено; знищено танк, три одиниці автомобільної техніки, гармату, шість спеціальних засобів, 45 укриттів, пункт управління БпЛА та 44 укриття противника. Пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, шість артилерійських систем, 11 пунктів управління БпЛА та 212 укриття особового складу. Знищено або подавлено 332 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог атакував в бік Воскресенки та Березового.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Рівне та Гірке.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

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Зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.