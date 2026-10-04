Сили тероборони пройшли шлях від добровольчих загонів до ефективних бойових бригад, - Драпатий
Воїни територіальної оборони - ті, хто в перші дні повномасштабної війни стояв у чергах до ТЦК, щоб стати на захист країни.
Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий у День територіальної оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Від добровольчих загонів до бойових бригад
Він нагадує, що вони рішуче зустріли противника і дали йому гідну відсіч - під Києвом і Черніговом, на Сумщині й Харківщині, на десятках інших напрямків.
"Сили територіальної оборони пройшли шлях від добровольчих загонів до ефективних бойових бригад. Сьогодні ви - повноцінна, досвідчена частина українського війська, яка опанувала безпілотні системи, інноваційні рішення та щодня доводить свою спроможність на полі бою", - наголошує Драпатий.
Вшанування полеглих та сила характеру
Він також схиляє голову перед загиблими військовослужбовцями Сил тероборони. Вічна шана й слава Героям.
"Воїни ТрО підтверджують, що міцність війська вимірюється не лише залізом, а й характером тих, хто тримає його в руках", - резюмує головком.
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