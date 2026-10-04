Силы территориальной обороны прошли путь от добровольческих отрядов до эффективных боевых бригад, - Драпатый

Бойцы территориальной обороны — те, кто в первые дни полномасштабной войны стоял в очередях к ТЦК, чтобы встать на защиту страны.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый в День территориальной обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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От добровольческих отрядов до боевых бригад

Он напоминает, что они решительно встретили противника и дали ему достойный отпор — под Киевом и Черниговом, в Сумской и Харьковской областях, на десятках других направлений.

"Силы территориальной обороны прошли путь от добровольческих отрядов до эффективных боевых бригад. Сегодня вы — полноценная, опытная часть украинской армии, которая освоила беспилотные системы, инновационные решения и ежедневно доказывает свою боеспособность на поле боя", — подчеркивает Драпатый.

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Почитание павших и сила характера

Он также склоняет голову перед погибшими военнослужащими Сил территориальной обороны. Вечная честь и слава Героям.

"Воины ТрО подтверждают, что прочность войска измеряется не только железом, но и характером тех, кто держит его в руках", — резюмирует главкомандующий.

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