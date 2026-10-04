УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18554 відвідувача онлайн
Новини День територіальної оборони України
387 13

Сила добровольців: ТрО є невід’ємною й важливою складовою Сил оборони України, - Хмара

День територіальної оборони України

Міністр оборони Євгеній Хмара привітав військовослужбовців із Днем територіальної оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сила добровольців

Так, Хмара наголосив, що у перші дні повномасштабної війни тисячі добровольців різного віку, професій і військового досвіду стали в лави ТрО та давали відсіч ворогу. Це був свідомий вибір кожного - боронити свою землю, свої міста та своїх рідних.

"Сьогодні ТрО є невід’ємною й важливою складовою Сил оборони України, в основі якої – сила добровольців. Територіальна оборона довела свою ефективність у найскладніші періоди війни і зараз доводить.

Цінуємо службу, вдячні військовослужбовцям і ветеранам ТрО за їхню службу", - зазначив міністр.

Читайте: Сили тероборони пройшли шлях від добровольчих загонів до ефективних бойових бригад, - Драпатий

Вшанування полеглих

Також він ушанував воїнів територіальної оборони, які віддали життя за Україну: "Маємо бути достойними їхньої памʼяті. Завжди!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем, - Плахута

Автор: 

добровольці (1042) тероборона (424) Хмара Євгеній (83)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
важливість ТРО помітна потому,як їх стирають у штурмових боях,посадках, забезпеченні та строках перебування на 0,а не один раз на рік на свято......
показати весь коментар
04.10.2026 10:11 Відповісти
+4
Ідея була прекрасна, але наші совкові полководці її спаскудили, перетворивши ТРО в затичку в усі дірки для піхотних бригад.
показати весь коментар
04.10.2026 10:12 Відповісти
+2
А ще, їх можна кинути на призволяще, як Залужний вивів всі бригади з південного напрямку і залишились тільки ТРО, які самі потім відбивались від росіян і до своїх добиралися хто як міг.
показати весь коментар
04.10.2026 10:15 Відповісти

Завантаження...

 
 