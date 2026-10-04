Сила добровольців: ТрО є невід’ємною й важливою складовою Сил оборони України, - Хмара
Міністр оборони Євгеній Хмара привітав військовослужбовців із Днем територіальної оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.
Сила добровольців
Так, Хмара наголосив, що у перші дні повномасштабної війни тисячі добровольців різного віку, професій і військового досвіду стали в лави ТрО та давали відсіч ворогу. Це був свідомий вибір кожного - боронити свою землю, свої міста та своїх рідних.
"Сьогодні ТрО є невід’ємною й важливою складовою Сил оборони України, в основі якої – сила добровольців. Територіальна оборона довела свою ефективність у найскладніші періоди війни і зараз доводить.
Цінуємо службу, вдячні військовослужбовцям і ветеранам ТрО за їхню службу", - зазначив міністр.
Вшанування полеглих
Також він ушанував воїнів територіальної оборони, які віддали життя за Україну: "Маємо бути достойними їхньої памʼяті. Завжди!"
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