Сила добровольцев: ТрО является неотъемлемой и важной составляющей Сил обороны Украины, - Хмара
Министр обороны Евгений Хмара поздравил военнослужащих с Днём территориальной обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.
Сила добровольцев
Так, Хмара подчеркнул, что в первые дни полномасштабной войны тысячи добровольцев разного возраста, профессий и военного опыта вступили в ряды ТрО и давали отпор врагу. Это был осознанный выбор каждого — защищать свою землю, свои города и своих родных.
"Сегодня ТрО является неотъемлемой и важной составляющей Сил обороны Украины, в основе которой — сила добровольцев. Территориальная оборона доказала свою эффективность в самые сложные периоды войны и доказывает ее сейчас.
Мы ценим их службу, благодарны военнослужащим и ветеранам ТрО за их службу", — отметил министр.
Почтение памяти павших
Также он почтил память воинов территориальной обороны, отдавших жизнь за Украину: "Мы должны быть достойны их памяти. Всегда!"
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