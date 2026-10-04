Сила добровольцев: ТрО является неотъемлемой и важной составляющей Сил обороны Украины, - Хмара

Министр обороны Евгений Хмара поздравил военнослужащих с Днём территориальной обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

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Сила добровольцев

Так, Хмара подчеркнул, что в первые дни полномасштабной войны тысячи добровольцев разного возраста, профессий и военного опыта вступили в ряды ТрО и давали отпор врагу. Это был осознанный выбор каждого — защищать свою землю, свои города и своих родных.

"Сегодня ТрО является неотъемлемой и важной составляющей Сил обороны Украины, в основе которой — сила добровольцев. Территориальная оборона доказала свою эффективность в самые сложные периоды войны и доказывает ее сейчас.

Мы ценим их службу, благодарны военнослужащим и ветеранам ТрО за их службу", — отметил министр.

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Почтение памяти павших

Также он почтил память воинов территориальной обороны, отдавших жизнь за Украину: "Мы должны быть достойны их памяти. Всегда!"

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