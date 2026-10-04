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Новости День территориальной обороны
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Сила добровольцев: ТрО является неотъемлемой и важной составляющей Сил обороны Украины, - Хмара

День территориальной обороны Украины

Министр обороны Евгений Хмара поздравил военнослужащих с Днём территориальной обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

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Сила добровольцев

Так, Хмара подчеркнул, что в первые дни полномасштабной войны тысячи добровольцев разного возраста, профессий и военного опыта вступили в ряды ТрО и давали отпор врагу. Это был осознанный выбор каждого — защищать свою землю, свои города и своих родных.

"Сегодня ТрО является неотъемлемой и важной составляющей Сил обороны Украины, в основе которой — сила добровольцев. Территориальная оборона доказала свою эффективность в самые сложные периоды войны и доказывает ее сейчас.

Мы ценим их службу, благодарны военнослужащим и ветеранам ТрО за их службу", — отметил министр.

Читайте: Силы территориальной обороны прошли путь от добровольческих отрядов до эффективных боевых бригад, - Драпатый

Почтение памяти павших

Также он почтил память воинов территориальной обороны, отдавших жизнь за Украину: "Мы должны быть достойны их памяти. Всегда!"

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Автор: 

добровольцы (1289) тероборона (381) Хмара Евгений (83)
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Топ комментарии
+4
важливість ТРО помітна потому,як їх стирають у штурмових боях,посадках, забезпеченні та строках перебування на 0,а не один раз на рік на свято......
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04.10.2026 10:11 Ответить
+4
Ідея була прекрасна, але наші совкові полководці її спаскудили, перетворивши ТРО в затичку в усі дірки для піхотних бригад.
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04.10.2026 10:12 Ответить
+2
А ще, їх можна кинути на призволяще, як Залужний вивів всі бригади з південного напрямку і залишились тільки ТРО, які самі потім відбивались від росіян і до своїх добиралися хто як міг.
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04.10.2026 10:15 Ответить

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