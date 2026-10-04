На основі бригад ТрО вже виросли нові й сильні підрозділи, які сьогодні захищають Україну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем територіальної оборони України, наголосивши, що бригади ТрО пройшли великий шлях.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Бригади ТрО пройшли великий шлях

"Дякую всім, хто прийшов до Сил територіальної оборони та продовжує захищати Україну, наших людей. Бригади територіальної оборони пройшли великий шлях. На їхній основі вже виросли нові й сильні підрозділи, які сьогодні разом з усіма Силами оборони захищають нашу державу", - зазначив президент.

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Україна має вистояти

Він нагадав про 2022 рік і сміливість багатьох українців, які тоді обрали захист української незалежності.

"Шануємо силу всіх, хто б’ється сьогодні. Маємо зробити все необхідне, щоб Україна вистояла, захистила своє і досягла необхідного миру.

З Днем територіальної оборони України. Дякую вам, воїни, кожному й кожній!" - додав Зеленський.

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