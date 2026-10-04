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Новости День территориальной обороны
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На основе бригад ТрО уже сформировались новые и сильные подразделения, которые сегодня защищают Украину, - Зеленский

Зеленский поздравил с Днем ТрО

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днём территориальной обороны Украины, отметив, что бригады ТрО прошли долгий путь.

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Бригады ТрО прошли долгий путь

"Спасибо всем, кто присоединился к Силам территориальной обороны и продолжает защищать Украину, наших людей. Бригады территориальной обороны прошли долгий путь. На их основе уже сформировались новые и сильные подразделения, которые сегодня вместе со всеми Силами обороны защищают наше государство", — отметил президент.

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Украина должна выстоять

Он напомнил о 2022 году и мужестве многих украинцев, которые тогда встали на защиту украинской независимости.

"Уважаем силу всех, кто сражается сегодня. Должны сделать все необходимое, чтобы Украина выстояла, защитила своё и достигла необходимого мира.

С Днем территориальной обороны Украины. Спасибо вам, воины, каждому и каждой!" — добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26047) тероборона (381)
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Топ комментарии
+11
Мародер, злодій і брехун , щоб тобі те криваве бабло поперек горла
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04.10.2026 14:27 Ответить
+10
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04.10.2026 14:27 Ответить
+9
ТрО, яке перед вторгненням, аж пищали, так намагалися затормозити. Так волали, що військова справа - то справа військових, що на місцях не знають, як з цим працювати, що треба почекати, поки це все буде централізовано і, взагалі, що то все - дитячий садок. І волала про це все влада...
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04.10.2026 14:40 Ответить

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