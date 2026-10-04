На основе бригад ТрО уже сформировались новые и сильные подразделения, которые сегодня защищают Украину, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днём территориальной обороны Украины, отметив, что бригады ТрО прошли долгий путь.
Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Бригады ТрО прошли долгий путь
"Спасибо всем, кто присоединился к Силам территориальной обороны и продолжает защищать Украину, наших людей. Бригады территориальной обороны прошли долгий путь. На их основе уже сформировались новые и сильные подразделения, которые сегодня вместе со всеми Силами обороны защищают наше государство", — отметил президент.
Украина должна выстоять
Он напомнил о 2022 году и мужестве многих украинцев, которые тогда встали на защиту украинской независимости.
"Уважаем силу всех, кто сражается сегодня. Должны сделать все необходимое, чтобы Украина выстояла, защитила своё и достигла необходимого мира.
С Днем территориальной обороны Украины. Спасибо вам, воины, каждому и каждой!" — добавил Зеленский.
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