Зеленський відреагував на заклики окремих нардепів про переговори з РФ: "Не можна прогинатися під Путіна, тому що Україну зламають"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може "прогинатися" під Росію, оскільки це, за його словами, призведе до її зламу.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, коментуючи заклики окремих народних депутатів до припинення бойових дій та переговорів із РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Реакція на заклик деяких нардепів

"Як би нам складно не було, не можна прогинатися під Путін і під Росію, тому що Україну зламають. Це відповідальність безумовно особиста. Я розумію, що від цих людей точно не залежить перемовний процес, тому народ України може бути спокійним",- заявив глава держави.

Також президент зазначив, що говорячи про єдність, необхідно також розуміти, що єдність – це відповідальність, зокрема, "передусім народних обранців". Він наголосив, що вони служать Україні, і здавати "інтереси нашої державі не можна ні в якому випадку".

"Але, тим не менше, нам паніку сіяти не треба. І так вистачає всіх викликів, ударів. Хаос нікому не потрібен. Росія цього і добивається",- наголосив Зеленський.

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Контекст

2 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко висловився за початок переговорів із РФ, першим кроком яких мала б стати домовленість про припинення обстрілів портів, підприємств, шкіл, лікарень, житлового сектору та мостів. На його думку, після цього сторони могли б перейти до складніших тем, зокрема щодо Донбасу та нейтрального статусу України. Також нардеп наголосив, що Україна повинна шукати шляхи для зупинення війни.

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