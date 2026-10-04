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Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ
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Зеленський відреагував на заклики окремих нардепів про переговори з РФ: "Не можна прогинатися під Путіна, тому що Україну зламають"

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може "прогинатися" під Росію, оскільки це, за його словами, призведе до її зламу.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, коментуючи заклики окремих народних депутатів до припинення бойових дій та переговорів із РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Реакція на заклик деяких нардепів 

"Як би нам складно не було, не можна прогинатися під Путін і під Росію, тому що Україну зламають. Це відповідальність безумовно особиста. Я розумію, що від цих людей точно не залежить перемовний процес, тому народ України може бути спокійним",- заявив глава держави.

Також президент зазначив, що говорячи про єдність, необхідно також розуміти, що єдність – це відповідальність, зокрема, "передусім народних обранців". Він наголосив, що вони служать Україні, і здавати "інтереси нашої державі не можна ні в якому випадку".

"Але, тим не менше, нам паніку сіяти не треба. І так вистачає всіх викликів, ударів. Хаос нікому не потрібен. Росія цього і добивається",- наголосив Зеленський.

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Контекст

2 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко висловився за початок переговорів із РФ, першим кроком яких мала б стати домовленість про припинення обстрілів портів, підприємств, шкіл, лікарень, житлового сектору та мостів. На його думку, після цього сторони могли б перейти до складніших тем, зокрема щодо Донбасу та нейтрального статусу України. Також нардеп наголосив, що Україна повинна шукати шляхи для зупинення війни.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27200) перемовини (3899) росія (48036) Гончаренко Олексій (535)
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Топ коментарі
+13
Ви тільки подивіться який розумний політик, а до цього якісь там недолугі кричали про ''перестать стрелять'' сойтісь по середінє' ''' 'одін нарот''..., а Голобородько їм просто і зрозуміло пояснив, по чому в Одесі рубероїд.
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04.10.2026 19:27 Відповісти
+12
Які нардепи закликали зеленського летіди в Оман до патрушева?
Які нардепи закликали всупереч закону не готувати країну до війни?
Які нардепи закликали неоголошувати військовий стан?
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04.10.2026 19:24 Відповісти
+7
Срати ти хотів на Україну. Ти просто не можеш капітулювати допоки українці проти.
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04.10.2026 19:23 Відповісти

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