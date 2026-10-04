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США пропонують провести на технічному рівні зустріч у тристоронньому форматі до кінця жовтня, - Зеленський

Зеленський про тристоронню зустріч

Україна готова взяти участь у тристоронній зустрічі зі США та Росією на технічному рівні. Сполучені Штати пропонують провести її до кінця жовтня.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Україна готова

"Я не можу всіма деталями... Вчора, наприклад, я говорив з переговорною групою, американської групи. Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі якимось чином провести зустріч", – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що 3 жовтня підтвердив, що до кінця жовтня українська сторона готова підтримати таку зустріч.

"Тут немає нової інформації, ми відкриті до ОАЕ або до іншої країни, запропонованої американською стороною. Я знаю, що вони запропонують це і російській стороні, або вже запропонували, не знаю, порядок дій. І будемо чекати на відповідь", – додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія "зовсім не зацікавлена" у серйозних переговорах про завершення війни в Україні, - Мерц

Що передувало?

  • У вересні представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву, де провели зустріч із російським диктатором. Після цього вони здійснили перший візит у Київ.
  • 22 вересня Зеленський і Трамп провели зустріч на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
  • 25 вересня телеканал CNN повідомив про зустріч Дмитрієва, Віткоффа та Кушнера, що відбулася в Нью-Йорку. За словами джерел, обговорювалися співпраця між Росією та США, а також мирне врегулювання війни РФ проти України.
  • Остання зустріч представників США, України та Росії відбулася в лютому — ще до початку війни з Іраном. Відтоді переговори фактично заморожено. Очікується, що нова тристороння зустріч відбудеться у жовтні у столиці ОАЕ - Абу-Дабі.

Також читайте: США запропонували провести тристоронню зустріч з Україною та РФ в ОАЕ, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27200) перемовини (3899) росія (48036) США (22752)
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Топ коментарі
+6
"Я не можу всіма деталями.. зрадник з часів Оману НЕ МОЖЕ ВСІМА ДЕТАЛЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІЛИТИСЯ.ТІЛЬКИ ПАТРІОТ УКРАЇНИ В КРІСЛІ ПРЕЗИДЕНТА ДІЛИВСЯ БИ ВСІМА ДЕТАЛЯМИ ІЗ НАРОДОМ.КОТРИЙ ЙОГО ОБРАВ.
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04.10.2026 16:43 Відповісти
+6
вова не мрій... тільки за те шо ти вже здав в Україні , по тебе гільотина плаче...
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04.10.2026 16:48 Відповісти
+2
Так казали ж не початку жовтня? Всралися? Двушки пішли нові?
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04.10.2026 16:41 Відповісти

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