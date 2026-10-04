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США предлагают провести на техническом уровне встречу в трехстороннем формате до конца октября, - Зеленский

Зеленский о трехсторонней встрече

Украина готова принять участие в трехсторонней встрече с США и Россией на техническом уровне. Соединённые Штаты предлагают провести ее до конца октября.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Украина готова

"Я не могу раскрыть все детали... Вчера, например, я разговаривал с переговорной группой, американской группой. Американская сторона сегодня контактирует с Украиной, с Россией и предлагает до конца октября на техническом уровне в трехстороннем формате каким-то образом провести встречу", - отметил Зеленский.

Он отметил, что 3 октября подтвердил: до конца октября украинская сторона готова поддержать такую встречу.

"Здесь нет новой информации, мы открыты для ОАЭ или для другой страны, предложенной американской стороной. Я знаю, что они предложат это и российской стороне, или уже предложили, не знаю, порядок действий. И будем ждать ответа", – добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия "совершенно не заинтересована" в серьёзных переговорах о завершении войны в Украине, - Мерц

Что этому предшествовало?

  • В сентябре представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где провели встречу с российским диктатором. После этого они совершили первый визит в Киев.
  • 22 сентября Зеленский и Трамп провели встречу в кулуарах 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
  • 25 сентября телеканал CNN сообщил о встрече Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера, состоявшейся в Нью-Йорке. По словам источников, обсуждались вопросы сотрудничества между Россией и США, а также мирное урегулирование войны РФ против Украины.
  • Последняя встреча представителей США, Украины и России состоялась в феврале - еще до начала войны с Ираном. С тех пор переговоры фактически заморожены. Ожидается, что новая трёхсторонняя встреча состоится в октябре в столице ОАЭ - Абу-Даби.

Читайте также: США предложили провести трехстороннюю встречу с Украиной и РФ в ОАЭ, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (26047) переговоры (6061) россия (89793) США (30593)
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Топ комментарии
+6
"Я не можу всіма деталями.. зрадник з часів Оману НЕ МОЖЕ ВСІМА ДЕТАЛЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІЛИТИСЯ.ТІЛЬКИ ПАТРІОТ УКРАЇНИ В КРІСЛІ ПРЕЗИДЕНТА ДІЛИВСЯ БИ ВСІМА ДЕТАЛЯМИ ІЗ НАРОДОМ.КОТРИЙ ЙОГО ОБРАВ.
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04.10.2026 16:43 Ответить
+6
вова не мрій... тільки за те шо ти вже здав в Україні , по тебе гільотина плаче...
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04.10.2026 16:48 Ответить
+2
Так казали ж не початку жовтня? Всралися? Двушки пішли нові?
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04.10.2026 16:41 Ответить

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