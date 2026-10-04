США предлагают провести на техническом уровне встречу в трехстороннем формате до конца октября, - Зеленский

Украина готова принять участие в трехсторонней встрече с США и Россией на техническом уровне. Соединённые Штаты предлагают провести ее до конца октября.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Украина готова

"Я не могу раскрыть все детали... Вчера, например, я разговаривал с переговорной группой, американской группой. Американская сторона сегодня контактирует с Украиной, с Россией и предлагает до конца октября на техническом уровне в трехстороннем формате каким-то образом провести встречу", - отметил Зеленский.

Он отметил, что 3 октября подтвердил: до конца октября украинская сторона готова поддержать такую встречу.

"Здесь нет новой информации, мы открыты для ОАЭ или для другой страны, предложенной американской стороной. Я знаю, что они предложат это и российской стороне, или уже предложили, не знаю, порядок действий. И будем ждать ответа", – добавил президент.

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Что этому предшествовало?

В сентябре представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где провели встречу с российским диктатором. После этого они совершили первый визит в Киев.

22 сентября Зеленский и Трамп провели встречу в кулуарах 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

25 сентября телеканал CNN сообщил о встрече Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера, состоявшейся в Нью-Йорке. По словам источников, обсуждались вопросы сотрудничества между Россией и США, а также мирное урегулирование войны РФ против Украины.

Последняя встреча представителей США, Украины и России состоялась в феврале - еще до начала войны с Ираном. С тех пор переговоры фактически заморожены. Ожидается, что новая трёхсторонняя встреча состоится в октябре в столице ОАЭ - Абу-Даби.

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