Зеленский отреагировал на призывы отдельных народных депутатов о переговорах с РФ: "Нельзя прогибаться под Путина, потому что Украину сломают"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может "поддаваться" России, поскольку это, по его словам, приведет к ее краху.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, комментируя призывы отдельных народных депутатов к прекращению боевых действий и переговорам с РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция на призыв некоторых народных депутатов

"Как бы нам ни было сложно, нельзя поддаваться Путину и России, потому что Украину сломают. Это, безусловно, личная ответственность. Я понимаю, что от этих людей точно не зависит переговорный процесс, поэтому народ Украины может быть спокоен", - заявил глава государства.

Также президент отметил, что, говоря о единстве, необходимо также понимать, что единство - это ответственность, в частности, "прежде всего народных избранников". Он подчеркнул, что они служат Украине, и сдавать "интересы нашего государства нельзя ни в коем случае".

"Но, тем не менее, нам не нужно сеять панику. И так хватает всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. Россия именно этого и добивается", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: США предлагают провести на техническом уровне встречу в трехстороннем формате до конца октября, - Зеленский

Контекст

2 октября народный депутат Алексей Гончаренко высказался за начало переговоров с РФ, первым шагом которых должна стать договоренность о прекращении обстрелов портов, предприятий, школ, больниц, жилого сектора и мостов. По его мнению, после этого стороны могли бы перейти к более сложным темам, в частности касающимся Донбасса и нейтрального статуса Украины. Также нардеп подчеркнул, что Украина должна искать пути для прекращения войны.

Читайте также: Если международная помощь сократится, мы сразу окажемся на грани катастрофы, - Гончаренко