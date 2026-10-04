Зеленский отреагировал на призывы отдельных народных депутатов о переговорах с РФ: "Нельзя прогибаться под Путина, потому что Украину сломают"
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может "поддаваться" России, поскольку это, по его словам, приведет к ее краху.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, комментируя призывы отдельных народных депутатов к прекращению боевых действий и переговорам с РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Реакция на призыв некоторых народных депутатов
"Как бы нам ни было сложно, нельзя поддаваться Путину и России, потому что Украину сломают. Это, безусловно, личная ответственность. Я понимаю, что от этих людей точно не зависит переговорный процесс, поэтому народ Украины может быть спокоен", - заявил глава государства.
Также президент отметил, что, говоря о единстве, необходимо также понимать, что единство - это ответственность, в частности, "прежде всего народных избранников". Он подчеркнул, что они служат Украине, и сдавать "интересы нашего государства нельзя ни в коем случае".
"Но, тем не менее, нам не нужно сеять панику. И так хватает всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. Россия именно этого и добивается", - подчеркнул Зеленский.
Контекст
2 октября народный депутат Алексей Гончаренко высказался за начало переговоров с РФ, первым шагом которых должна стать договоренность о прекращении обстрелов портов, предприятий, школ, больниц, жилого сектора и мостов. По его мнению, после этого стороны могли бы перейти к более сложным темам, в частности касающимся Донбасса и нейтрального статуса Украины. Также нардеп подчеркнул, что Украина должна искать пути для прекращения войны.
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