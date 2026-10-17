Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 562 970 (+1 950 за добу) осіб, 12 415 танків, 51 266 артсистем, 25 554 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 562 970 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб (поранено та ліквідовано);

танків – 12 415 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.

артилерійських систем – 51 266 (+24) од.

РСЗВ – 2 221 (+4) од.

засоби ППО – 1 710 (+2) од.

літаків – 449 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 962 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.

крилаті ракети - 5 130 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 163 883 (+329) од.

спеціальна техніка – 4 835 (+2) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті від початку доби відбулося 208 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, - Генштаб