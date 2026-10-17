Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 562 970 (+1 950 за добу) осіб, 12 415 танків, 51 266 артсистем, 25 554 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 562 970 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб (поранено та ліквідовано);
- танків – 12 415 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.
- артилерійських систем – 51 266 (+24) од.
- РСЗВ – 2 221 (+4) од.
- засоби ППО – 1 710 (+2) од.
- літаків – 449 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 962 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.
- крилаті ракети - 5 130 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 163 883 (+329) од.
- спеціальна техніка – 4 835 (+2) од.
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368 одиниць знищеної техніки та 1950!!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка, арта та логістика норм, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам ґрати. Переможемо.
P.s. 1 562 000 це більше ніж все сільське населення Республіки Башкортостан.