Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 562 970 (+1 950 за сутки) человек, 12 415 танков, 51 266 артсистем, 25 554 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 562 970 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 562 970 (+1 950) человек (раненых и уничтоженных);

танков – 12 415 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 25 554 (+2) шт.

артиллерийских систем – 51 266 (+24) шт.

РСЗО – 2 221 (+4) ед.

средства ПВО – 1 710 (+2) шт.

самолетов – 449 (+0) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 962 (+4) шт.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 566 986 (+1 396) шт.

крылатые ракеты – 5 130 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 163 883 (+329) шт.

специальная техника – 4 835 (+2) ед.

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