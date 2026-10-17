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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 562 970 (+1 950 за сутки) человек, 12 415 танков, 51 266 артсистем, 25 554 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 562 970 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 562 970 (+1 950) человек (раненых и уничтоженных);
  • танков – 12 415 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 554 (+2) шт.
  • артиллерийских систем – 51 266 (+24) шт.
  • РСЗО – 2 221 (+4) ед.
  • средства ПВО – 1 710 (+2) шт.
  • самолетов – 449 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 2 962 (+4) шт.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 566 986 (+1 396) шт.
  • крылатые ракеты – 5 130 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 163 883 (+329) шт.
  • специальная техника – 4 835 (+2) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте с начала суток произошло 208 боестолкновений: больше всего вражеских атак на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб

Потери РФ в войне: более 1,56 млн военнослужащих, 12 415 танков и 25 554 бронемашины

Автор: 

армия РФ (24509) Генштаб ВС (8906) ликвидация (4615) уничтожение (11045)
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Топ комментарии
+22
Минув 4623! день москальсько-української війни.
368 одиниць знищеної техніки та 1950!!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка, арта та логістика норм, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам ґрати. Переможемо.

P.s. 1 562 000 це більше ніж все сільське населення Республіки Башкортостан.
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17.10.2026 08:01 Ответить
+14
За три дні кацапи втрачають більше ніж США за 20 років в Афганістані, а за 2 години більше ніж Ізраїль за два роки війни на Близькому Сході.
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17.10.2026 07:57 Ответить
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.10.2026 09:33 Ответить

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