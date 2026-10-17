Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 562 970 (+1 950 за сутки) человек, 12 415 танков, 51 266 артсистем, 25 554 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 562 970 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 562 970 (+1 950) человек (раненых и уничтоженных);
- танков – 12 415 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 25 554 (+2) шт.
- артиллерийских систем – 51 266 (+24) шт.
- РСЗО – 2 221 (+4) ед.
- средства ПВО – 1 710 (+2) шт.
- самолетов – 449 (+0) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 962 (+4) шт.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 566 986 (+1 396) шт.
- крылатые ракеты – 5 130 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 163 883 (+329) шт.
- специальная техника – 4 835 (+2) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
368 одиниць знищеної техніки та 1950!!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка, арта та логістика норм, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам ґрати. Переможемо.
P.s. 1 562 000 це більше ніж все сільське населення Республіки Башкортостан.