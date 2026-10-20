ЮНЕСКО продовжила програму допомоги Україні в умовах війни

Виконавча рада ЮНЕСКО продовжила програму допомоги Україні, яка реалізується в умовах повномасштабної війни Росії. Відповідне рішення ухвалили 19 жовтня під час 225-ї сесії Ради.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

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ЮНЕСКО продовжує підтримку України в умовах війни

Рішення має назву "Дії та програма надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні". Воно передбачає продовження допомоги на тлі російських атак на українські міста, об’єкти культурної спадщини, заклади освіти та наукові установи.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що зараз важливо оцінювати завдані збитки, фіксувати пошкодження та вживати термінових заходів для збереження культурних цінностей. Також необхідно забезпечувати безперервну роботу закладів освіти й науки та відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

"Ухвалене рішення має стати додатковим імпульсом для мобілізації міжнародних ресурсів та перетворення солідарності з Україною на конкретні результати, необхідні для захисту й відновлення сфер компетенції ЮНЕСКО, які продовжують зазнавати руйнівного впливу російської агресії", — зазначили в МЗС.

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Моніторинг у межах кордонів України та заклик до донорів

Ще одним важливим пунктом рішення стало доручення генеральному директору ЮНЕСКО стежити за ситуацією в Україні у сферах діяльності Організації. Такий моніторинг має охоплювати територію в межах міжнародно визнаних кордонів України.

У МЗС наголосили, що це рішення є практичним підтвердженням підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Після ухвалення рішення Україна закликала ЮНЕСКО швидше реагувати на потреби, забезпечити належне фінансування програм допомоги та залучати більше міжнародних ресурсів.

Українська сторона також звернулася до держав-членів Організації та міжнародних донорів із закликом збільшувати фінансові внески й підтримувати конкретні проєкти для захисту та відновлення української освіти, науки, культури й культурної спадщини.

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