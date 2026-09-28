Нацкомісія у справах ЮНЕСКО засудила удар РФ по будівлі НАН України

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО засудила російську атаку на Київ 28 вересня, внаслідок якої було пошкоджено будівлю Національної академії наук України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України в телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар пошкодив будівлю Президії НАН України

У комісії зазначили, що в пошкодженій будівлі розміщується Президія НАН України — головна національна наукова установа країни та центральний орган з організації і координації наукових досліджень в Україні.

Там також працює керівництво Сектора науки Національної комісії України при ЮНЕСКО.

"Пошкодження будівлі Президії є не лише фізичною шкодою, завданою історичній споруді, а й серйозним ударом по установі, що є серцем наукового та інтелектуального життя України", - наголошується у повідомленні.

У Національній комісії України у справах ЮНЕСКО заявили, що російські атаки систематично завдають шкоди українським установам науки, освіти та культури.

За інформацією комісії, пошкоджень зазнають університети, бібліотеки, музеї та архіви. Знищуються унікальні носії інформації, наукові напрацювання, архівні матеріали та інші елементи національного наукового надбання.

Також читайте: Корпус Міносвіти пошкоджено через удар РФ по будівлі НАН України. ФОТО

Комісія звернулася до ЮНЕСКО

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО звернулася до генерального директора ЮНЕСКО, відповідних органів Організації та держав-членів із вимогою дати оцінку систематичному знищенню Росією української наукової, освітньої та культурної спадщини.

Комісія закликала ЮНЕСКО сприяти документуванню та фіксації шкоди, завданої російськими атаками українським науковим установам і фондам.

Також вона закликала посилити міжнародні механізми захисту української наукової та інтелектуальної спадщини, сприяти збереженню й оцифруванню наукових фондів, яким загрожує знищення.

Крім того, комісія закликала привертати увагу міжнародної спільноти до знищення Росією українського наукового та інтелектуального потенціалу, посилювати міжнародний тиск на РФ та забезпечувати притягнення винних до відповідальності.

Також читайте: Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Голосіївському районі Києва

Міністерство закордонних справ Німеччини виступило з рішучим засудженням російського удару по будівлі Національної академії наук України. Атака сталася неподалік від німецького посольства.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві. Вона заявила, що наука стала мішенню для Росії.

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що вдень 28 вересня російський дрон влучив у будівлю, розташовану за 200 метрів від офісу Делегації ЄС.

Матернова також наголосила, що Україні потрібно більше протиповітряної оборони та посилення тиску на Росію.