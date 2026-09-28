Посол Німеччини Руґе відреагував на атаку РФ по Києву: Ми найрішучіше засуджуємо російський удар

Посол Німеччини в Україні Борис Руґе засудив останні російські атаки, зокрема удар по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Бориса Руґе в соцмережі Х.

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Руґе: Атаки Росії на цивільні об’єкти тривають

Посол зазначив, що будівля Академії наук розташована в центрі Києва неподалік від посольства Німеччини.

"Ми найрішучіше засуджуємо російський удар безпілотниками по Національній академії наук у самому центрі Києва. Росія знову нехтує життями цивільних осіб, спричиняючи загиблих і поранених – навіть у безпосередній близькості від нашого посольства", – йдеться у повідомленні.

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Що передувало

Нагадаємо, що вдень 28 вересня РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Російські загарбники атакували будівлю Національної академії наук у Києві, внаслідок чого виникла пожежа. Є загиблі та постраждалі.

У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

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