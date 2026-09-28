Посол Германии Руге отреагировал на атаку РФ по Киеву: Мы самым решительным образом осуждаем российский удар

Посол Германии в Украине Борис Руге осудил последние российские атаки, в частности удар по зданию Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Бориса Руге в социальной сети Х.

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Руге: Атаки России на гражданские объекты продолжаются

Посол отметил, что здание Академии наук расположено в центре Киева недалеко от посольства Германии.

"Мы самым решительным образом осуждаем российский удар беспилотниками по Национальной академии наук в самом центре Киева. Россия вновь пренебрегает жизнями гражданских лиц, приводя к гибели и ранениям людей — даже в непосредственной близости от нашего посольства", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Напомним, что днем 28 сентября РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

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