РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13334 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Киева
717 24

Посол Германии Руге отреагировал на атаку РФ по Киеву: Мы самым решительным образом осуждаем российский удар

Борис Руге осудил российский удар по Академии наук в Киеве

Посол Германии в Украине Борис Руге осудил последние российские атаки, в частности удар по зданию Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Бориса Руге в социальной сети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Руге: Атаки России на гражданские объекты продолжаются

Посол отметил, что здание Академии наук расположено в центре Киева недалеко от посольства Германии.

"Мы самым решительным образом осуждаем российский удар беспилотниками по Национальной академии наук в самом центре Киева. Россия вновь пренебрегает жизнями гражданских лиц, приводя к гибели и ранениям людей — даже в непосредственной близости от нашего посольства", — говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-секретарь СНБО Горбулин пострадал в результате удара РФ по НАН Украины, его помощница погибла, — ВВС (обновлено)

Что предшествовало

  • Напомним, что днем 28 сентября РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
  • Российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.
  • В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали здание медучреждения в центре Киева, нужно отвечать на этот террор, — Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

Германия (7898) Киев (27529) атака (2157)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
ой який він рашучий
показать весь комментарий
28.09.2026 19:18 Ответить
+4
"найрішучіше" - це десь між стурбованістю і занепокоєнням ?
показать весь комментарий
28.09.2026 19:21 Ответить
+3
Ви,пане посол,найрішуче засуджуєте удари по Києву чи рішуче найрішуче?
Засуджувати ви можете. В може ви б
"Taurus" підігнали тоді можна було б зрозуміти що ви рішучі.
показать весь комментарий
28.09.2026 19:22 Ответить

Загрузка...

 
 