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Посол Германии Руге отреагировал на атаку РФ по Киеву: Мы самым решительным образом осуждаем российский удар
Посол Германии в Украине Борис Руге осудил последние российские атаки, в частности удар по зданию Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Бориса Руге в социальной сети Х.
Руге: Атаки России на гражданские объекты продолжаются
Посол отметил, что здание Академии наук расположено в центре Киева недалеко от посольства Германии.
"Мы самым решительным образом осуждаем российский удар беспилотниками по Национальной академии наук в самом центре Киева. Россия вновь пренебрегает жизнями гражданских лиц, приводя к гибели и ранениям людей — даже в непосредственной близости от нашего посольства", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Напомним, что днем 28 сентября РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
- Российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.
- В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).
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Засуджувати ви можете. В може ви б
"Taurus" підігнали тоді можна було б зрозуміти що ви рішучі.