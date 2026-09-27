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Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Голосіївському районі Києва
Сьогодні вдень російські війська завдали удару по Голосіївському району Києва.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, у Голосіївському районі, попередньо, влучання в адміністративну будівлю.
Екстрені служби прямують на місце.
Інших подробиць атаки наразі не повідомляється.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що внаслідок чергових дронових атак на Київ постраждали дві дитини. Зафіксовано влучання в школу та нежитлову будівлю у Солом’янському районі.
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