Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Голосіївському районі Києва

Сьогодні вдень російські війська завдали удару по Голосіївському району Києва.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, у Голосіївському районі, попередньо, влучання в адміністративну будівлю.

Екстрені служби прямують на місце.

Інших подробиць атаки наразі не повідомляється.

Також читайте: Атака на Київ: ворог пошкодив будівлю з головним офісом "Київстар"

Що передувало

Раніше повідомлялося, що внаслідок чергових дронових атак на Київ постраждали дві дитини. Зафіксовано влучання в школу та нежитлову будівлю у Солом’янському районі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки РФ на Київ: загинув чоловік, ліквідовано пожежі на СТО та в нежитловій будівлі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж