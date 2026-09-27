Ворог атакує Київ дронами: серед постраждалих - дві дитини, влучання в школу та нежитлову будівлю у Солом’янському районі (оновлено). ФОТОрепортаж

Наразі війська РФ вчергове атакують Київ дронами. Є постраждалі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, зафіксовано влучання в нежитлову будівлю в Шевченківському районі. Попередньо, є постраждалі. Екстрені служби прямують на місце.

Пізніше стало відомо про трьох постраждалих у Шевченківському районі. Медики оглядають їх та надають допомогу.

Оновлена інформація

За оновленими даними, серед постраждалих у Шевченківському районі - жінка та двоє 16-річних дітей.

Медики їх госпіталізують

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Як повідомили в КМВА, за попередньою інформацією, у Солом'янському районі уламки впали на будівлю закладу освіти.









Станом на 11.02 кількість постраждалих зросла до 4 осіб, серед них - дві 16-річні дівчини.

Як інформує прокуратура Києва, станом на 11 годину ранку 27 вересня відомо про загибель 56-річного чоловіка, який працював охоронцем офісної будівлі у Солом’янському районі Києва.

Також постраждали троє людей у Шевченківському районі Києва - 24-річна жінка та двоє 16-річних підлітків. Це люди, які зазнали пошкоджень від уламків скла на вулиці.

Внаслідок атаки російських БпЛА по столиці знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі, будівлю школи.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ військового злочину, внаслідок якого загинув чоловік (ч.2 ст.438 КК України).

















Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київської області.

Станом на 12 годину стало відомо про влучання в нежитлову будівлю у Соломʼянському районі.

"Екстрені служби прямують на місце", - уточнив Кличко.

Що передувало?

Як повідомлялося, напередодні пізно увечері загорівся склад внаслідок атаки російського безпілотника у Солом’янському районі Києва.

Окрім того, через атаку російських дронів на Київ постраждала жінка, пошкоджено багатоповерхівку, горів нежитловий будинок.

Під ранок стало відомо про нову атаку та влучання в офісну будівлю у Солом’янському районі.

Через цю атаку загинула людина, ліквідовано пожежі на СТО та в нежитловій будівлі.

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