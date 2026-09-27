Враг атакует Киев дронами: среди пострадавших - два ребенка, попадание в школу и нежилое здание в Соломенском районе (обновлено). ФОТОрепортаж

В настоящее время войска РФ в очередной раз атакуют Киев с помощью дронов. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

По его словам, зафиксировано попадание в нежилое здание в Шевченковском районе. Предварительно, есть пострадавшие. Экстренные службы направляются на место.

Позже стало известно о трех пострадавших в Шевченковском районе. Медики осматривают их и оказывают помощь.

Обновленная информация

По обновленным данным, среди пострадавших в Шевченковском районе – женщина и двое 16-летних детей.

Медики их госпитализируют.

Читайте также: Атака БПЛА на Киев: горит модернистский рынок-шайба возле вокзала

Как сообщили в КГВА, по предварительной информации, в Соломенском районе обломки упали на здание учебного заведения.









По состоянию на 11.02 количество пострадавших выросло до 4 человек, среди них – две 16-летние девушки.

Как сообщает прокуратура Киева, по состоянию на 11 часов утра 27 сентября известно о гибели 56-летнего мужчины, который работал охранником офисного здания в Соломенском районе Киева.

Также пострадали три человека в Шевченковском районе Киева - 24-летняя женщина и двое 16-летних подростков. Это люди, которые получили повреждения от обломков стекла на улице.

В результате атаки российских БПЛА по столице уничтожено здание СТО и более 30 автомобилей, повреждено заведение питания, АЗС, офисные здания, здание школы.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ военного преступления, в результате которого погиб мужчина (ч.2 ст.438 УК Украины).

















Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

По состоянию на 12 часов стало известно о попадании в нежилое здание в Соломенском районе.

"Экстренные службы направляются на место", - уточнил Кличко.

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне поздно вечером загорелся склад в результате атаки российского беспилотника в Соломенском районе Киева.

Кроме того, в результате атаки российских дронов на Киев пострадала женщина, повреждено многоэтажное здание, горело нежилое здание.

К утру стало известно о новой атаке и попадании в офисное здание в Соломенском районе.

В результате этой атаки погиб человек, пожары на СТО и в нежилом здании были ликвидированы.

Читайте также: Россияне атаковали беспилотниками Киев и область: пострадала женщина, есть попадания в офисное здание и нежилое здание (обновлено)