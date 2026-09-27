Враг атакует Киев дронами: среди пострадавших - два ребенка, попадание в школу и нежилое здание в Соломенском районе (обновлено). ФОТОрепортаж
В настоящее время войска РФ в очередной раз атакуют Киев с помощью дронов. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, зафиксировано попадание в нежилое здание в Шевченковском районе. Предварительно, есть пострадавшие. Экстренные службы направляются на место.
Позже стало известно о трех пострадавших в Шевченковском районе. Медики осматривают их и оказывают помощь.
Обновленная информация
По обновленным данным, среди пострадавших в Шевченковском районе – женщина и двое 16-летних детей.
Медики их госпитализируют.
Как сообщили в КГВА, по предварительной информации, в Соломенском районе обломки упали на здание учебного заведения.
По состоянию на 11.02 количество пострадавших выросло до 4 человек, среди них – две 16-летние девушки.
Как сообщает прокуратура Киева, по состоянию на 11 часов утра 27 сентября известно о гибели 56-летнего мужчины, который работал охранником офисного здания в Соломенском районе Киева.
Также пострадали три человека в Шевченковском районе Киева - 24-летняя женщина и двое 16-летних подростков. Это люди, которые получили повреждения от обломков стекла на улице.
В результате атаки российских БПЛА по столице уничтожено здание СТО и более 30 автомобилей, повреждено заведение питания, АЗС, офисные здания, здание школы.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ военного преступления, в результате которого погиб мужчина (ч.2 ст.438 УК Украины).
Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
По состоянию на 12 часов стало известно о попадании в нежилое здание в Соломенском районе.
"Экстренные службы направляются на место", - уточнил Кличко.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, накануне поздно вечером загорелся склад в результате атаки российского беспилотника в Соломенском районе Киева.
- Кроме того, в результате атаки российских дронов на Киев пострадала женщина, повреждено многоэтажное здание, горело нежилое здание.
- К утру стало известно о новой атаке и попадании в офисное здание в Соломенском районе.
- В результате этой атаки погиб человек, пожары на СТО и в нежилом здании были ликвидированы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Йому нічого не загрожувало в 2014. Він напав.
Йому нічого не загрожувало в 22 другому. Почалося повномаштабне вторгнення.
Йому не загрожувала холодна українська зима 25- 26 років. Він нападав.
Вам не треба пояснювати чого він прагне і коли він перестане кусати?
Вони не звірі, і навіть не пацюки. Тарини не вбивають заради розваги. Хіба що скажені. Ви знаєте єдиний спосіб захисту від скаженого звіра?
Кацапи- нежить.