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Атака на Київ: ворог пошкодив будівлю з головним офісом "Київстар"
Під час ранкового обстрілу столиці ворог поцілив у будівлю, де розташований головний офіс мобільного оператора "Київстар".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це dev.ua повідомили у пресслужбі мобільного оператора.
Перші деталі
"Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу "Київстар" у Києві", - зазначили у компанії.
Водночас, там додали, що працівники "Київстар" не постраждали і перебувають у безпеці.
Наразі команда оцінює наслідки атаки та координує необхідні подальші дії.
Що передувало?
- Сьогодні Зеленський повідомив, що уранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві.
- 11 вересня 2026 року російські війська завдали удару по будівлі компанії "Київстар" у Києві.
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Невже на Божу милість!?
Ось чому зараз саме час згадати та відновити звичайні релейні комунікації Укртелекому, бо без зв'язку навіть оповіщення про дроново-ракетну небезпеку не буде, а ворог як раз почав бити по вежах базових станцій Київстар, Лайф, Водафон!