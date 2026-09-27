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Новини Атаки РФ на дата-центри
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Атака на Київ: ворог пошкодив будівлю з головним офісом "Київстар"

київстар зазнав ворожої атаки

Під час ранкового обстрілу столиці ворог поцілив у будівлю, де розташований головний офіс мобільного оператора "Київстар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це dev.ua повідомили у пресслужбі мобільного оператора.

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Перші деталі

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу "Київстар" у Києві", - зазначили у компанії.

Водночас, там додали, що працівники "Київстар" не постраждали і перебувають у безпеці.

Наразі команда оцінює наслідки атаки та координує необхідні подальші дії.

Що передувало?

Автор: 

Київ (17162) Київстар (96) обстріл (37028)
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Топ коментарі
+3
Відновити не вийде, кабелі підземні порізали на метал і здали. Не існує взагалі жодної телефонної станції та не має працівників які їх обслуговували. Я працював в Укртелекомі 13 років на посаді інженера звʼязку.
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27.09.2026 18:39 Відповісти
+2
А на що сподівалось керівництво Київстар у воєнний час?!
Невже на Божу милість!?
Ось чому зараз саме час згадати та відновити звичайні релейні комунікації Укртелекому, бо без зв'язку навіть оповіщення про дроново-ракетну небезпеку не буде, а ворог як раз почав бити по вежах базових станцій Київстар, Лайф, Водафон!
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27.09.2026 13:27 Відповісти
+2
мене інше цікавить, герані наводяться через сімкарти українських операторів, і в тойже час росія атакує ті самі вишки які мали б берегти. Хто бреше?
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27.09.2026 13:48 Відповісти

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