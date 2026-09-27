Атака на Київ: ворог пошкодив будівлю з головним офісом "Київстар"

Під час ранкового обстрілу столиці ворог поцілив у будівлю, де розташований головний офіс мобільного оператора "Київстар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це dev.ua повідомили у пресслужбі мобільного оператора.

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Перші деталі

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу "Київстар" у Києві", - зазначили у компанії.

Водночас, там додали, що працівники "Київстар" не постраждали і перебувають у безпеці.

Наразі команда оцінює наслідки атаки та координує необхідні подальші дії.

Що передувало?