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Атака на Киев: враг повредил здание с главным офисом "Киевстар"
Во время утреннего обстрела столицы враг поразил здание, в котором расположен главный офис мобильного оператора "Киевстар".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом dev.ua сообщили в пресс-службе мобильного оператора.
Первые подробности
"Сегодня в результате вражеской атаки было повреждено здание главного офиса "Киевстар" в Киеве", - отметили в компании.
В то же время там добавили, что сотрудники "Киевстара" не пострадали и находятся в безопасности.
В настоящее время команда оценивает последствия атаки и координирует необходимые дальнейшие действия.
Что предшествовало?
- Сегодня Зеленский сообщил, что утром россияне дважды нанесли удар по дата-центру в Киеве.
- 11 сентября 2026 года российские войска нанесли удар по зданию компании "Киевстар" в Киеве.
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Невже на Божу милість!?
Ось чому зараз саме час згадати та відновити звичайні релейні комунікації Укртелекому, бо без зв'язку навіть оповіщення про дроново-ракетну небезпеку не буде, а ворог як раз почав бити по вежах базових станцій Київстар, Лайф, Водафон!