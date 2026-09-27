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Новости Атаки РФ на дата-центры
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Атака на Киев: враг повредил здание с главным офисом "Киевстар"

"Киевстар" подвергся вражеской атаке

Во время утреннего обстрела столицы враг поразил здание, в котором расположен главный офис мобильного оператора "Киевстар".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом dev.ua сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

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Первые подробности

"Сегодня в результате вражеской атаки было повреждено здание главного офиса "Киевстар" в Киеве", - отметили в компании.

В то же время там добавили, что сотрудники "Киевстара" не пострадали и находятся в безопасности.

В настоящее время команда оценивает последствия атаки и координирует необходимые дальнейшие действия.

Что предшествовало?

Автор: 

Киев (27550) Киевстар (77) обстрел (35712)
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Топ комментарии
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Відновити не вийде, кабелі підземні порізали на метал і здали. Не існує взагалі жодної телефонної станції та не має працівників які їх обслуговували. Я працював в Укртелекомі 13 років на посаді інженера звʼязку.
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27.09.2026 18:39 Ответить
+2
А на що сподівалось керівництво Київстар у воєнний час?!
Невже на Божу милість!?
Ось чому зараз саме час згадати та відновити звичайні релейні комунікації Укртелекому, бо без зв'язку навіть оповіщення про дроново-ракетну небезпеку не буде, а ворог як раз почав бити по вежах базових станцій Київстар, Лайф, Водафон!
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27.09.2026 13:27 Ответить
+2
мене інше цікавить, герані наводяться через сімкарти українських операторів, і в тойже час росія атакує ті самі вишки які мали б берегти. Хто бреше?
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27.09.2026 13:48 Ответить

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