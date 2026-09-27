Атака на Киев: враг повредил здание с главным офисом "Киевстар"

Во время утреннего обстрела столицы враг поразил здание, в котором расположен главный офис мобильного оператора "Киевстар".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом dev.ua сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

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Первые подробности

"Сегодня в результате вражеской атаки было повреждено здание главного офиса "Киевстар" в Киеве", - отметили в компании.

В то же время там добавили, что сотрудники "Киевстара" не пострадали и находятся в безопасности.

В настоящее время команда оценивает последствия атаки и координирует необходимые дальнейшие действия.

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