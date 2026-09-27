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Оккупанты ударили по административному зданию в Голосеевском районе Киева
Сегодня днем российские войска нанесли удар по Голосеевскому району Киева.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в Голосеевском районе, по предварительным данным, произошло попадание в административное здание.
Экстренные службы направляются на место.
Других подробностей об атаке пока не сообщается.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в результате очередных дроновых атак на Киев пострадали двое детей. Зафиксировано попадание в школу и нежилое здание в Соломенском районе.
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