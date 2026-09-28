Нацкомиссия по делам ЮНЕСКО осудила удар РФ по зданию НАН Украины

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО осудила российскую атаку на Киев 28 сентября, вследствие которой было повреждено здание Национальной академии наук Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Telegram-канале.

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Удар повредил здание Президиума НАН Украины

В комиссии отметили, что в поврежденном здании располагается Президиум НАН Украины — главное национальное научное учреждение страны и центральный орган по организации и координации научных исследований в Украине.

Там также работает руководство Сектора науки Национальной комиссии Украины при ЮНЕСКО.

"Повреждение здания Президиума — это не только материальный ущерб, нанесенный историческому сооружению, но и серьезный удар по учреждению, которое является сердцем научной и интеллектуальной жизни Украины", — отмечается в сообщении.

В Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО заявили, что российские атаки систематически наносят ущерб украинским учреждениям науки, образования и культуры.

По информации комиссии, повреждения получают университеты, библиотеки, музеи и архивы. Уничтожаются уникальные носители информации, научные наработки, архивные материалы и другие элементы национального научного достояния.

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Комиссия обратилась в ЮНЕСКО

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО, соответствующим органам Организации и государствам-членам с требованием дать оценку систематическому уничтожению Россией украинского научного, образовательного и культурного наследия.

Комиссия призвала ЮНЕСКО содействовать документированию и фиксации ущерба, нанесенного российскими атаками украинским научным учреждениям и фондам.

Также она призвала усилить международные механизмы защиты украинского научного и интеллектуального наследия, содействовать сохранению и оцифровке научных фондов, которым угрожает уничтожение.

Кроме того, комиссия призвала привлекать внимание международного сообщества к уничтожению Россией украинского научного и интеллектуального потенциала, усиливать международное давление на РФ и обеспечивать привлечение виновных к ответственности.

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Министерство иностранных дел Германии выступило с решительным осуждением российского удара по зданию Национальной академии наук Украины. Атака произошла недалеко от немецкого посольства.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также осудила российский удар по зданию Национальной академии наук в Киеве. Она заявила, что наука стала мишенью для России.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что днем 28 сентября российский дрон поразил здание, расположенное в 200 метрах от офиса Делегации ЕС.

Матернова также подчеркнула, что Украине необходимо усилить противовоздушную оборону и усилить давление на Россию.