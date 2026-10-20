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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 568 720 (+1 560 за добу) осіб, 12 425 танків, 51 359 артсистем, 25 570 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Генштаб оновив втрати Росії: +1560 окупантів, 9 танків і 42 артсистеми за добу

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 568 720 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.26 орієнтовно становлять:

  • Особового складу - близько 1 568 720 (+1 560) осіб (поранено та ліквідовано);
  • Танки: 12 425 (+9);
  • Бойові броньовані машини: 25 570 (+5).
  • Артилерійські системи: 51 359 (+42)
  • РСЗВ: 2 227 (+3)
  • Засоби ППО: 1 714
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356
  • Наземні робототехнічні комплекси: 2 986 (+12)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 571 572 (+1 578)
  • Крилаті ракети: 5 138 (+4)
  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2
  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 871 (+293)
  • Спеціальна техніка: 4 842 (+4).

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (22661) Генштаб ЗС (9186) ліквідація (4663) знищення (11363)
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