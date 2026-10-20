Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 568 720 (+1 560 за добу) осіб, 12 425 танків, 51 359 артсистем, 25 570 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 568 720 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.26 орієнтовно становлять:

Особового складу - близько 1 568 720 (+1 560) осіб (поранено та ліквідовано);

Танки: 12 425 (+9);

Бойові броньовані машини: 25 570 (+5).

Артилерійські системи: 51 359 (+42)

РСЗВ: 2 227 (+3)

Засоби ППО: 1 714

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Наземні робототехнічні комплекси: 2 986 (+12)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 571 572 (+1 578)

Крилаті ракети: 5 138 (+4)

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 871 (+293)

Спеціальна техніка: 4 842 (+4).

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