Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 568 720 (+1 560 за добу) осіб, 12 425 танків, 51 359 артсистем, 25 570 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 568 720 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.26 орієнтовно становлять:
- Особового складу - близько 1 568 720 (+1 560) осіб (поранено та ліквідовано);
- Танки: 12 425 (+9);
- Бойові броньовані машини: 25 570 (+5).
- Артилерійські системи: 51 359 (+42)
- РСЗВ: 2 227 (+3)
- Засоби ППО: 1 714
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
- Наземні робототехнічні комплекси: 2 986 (+12)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 571 572 (+1 578)
- Крилаті ракети: 5 138 (+4)
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 871 (+293)
- Спеціальна техніка: 4 842 (+4).
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