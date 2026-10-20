Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 568 720 (+1 560 за сутки) человек, 12 425 танков, 51 359 артиллерийских систем, 25 570 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 568 720 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.26 ориентировочно составляют:

Личного состава — около 1 568 720 (+1 560) человек (раненых и уничтоженных);

Танки: 12 425 (+9);

Боевые бронированные машины: 25 570 (+5).

Артиллерийские системы: 51 359 (+42)

РСЗО: 2 227 (+3)

Средства ПВО: 1 714

Самолеты: 449

Вертолёты: 356

Наземные робототехнические комплексы: 2 986 (+12)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 571 572 (+1 578)

Крылатые ракеты: 5 138 (+4)

Корабли и катера: 35

Подводные лодки: 2

Автомобильная техника и автоцистерны: 164 871 (+293)

Специальная техника: 4 842 (+4).

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