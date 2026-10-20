Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 568 720 (+1 560 за сутки) человек, 12 425 танков, 51 359 артиллерийских систем, 25 570 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 568 720 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.26 ориентировочно составляют:
- Личного состава — около 1 568 720 (+1 560) человек (раненых и уничтоженных);
- Танки: 12 425 (+9);
- Боевые бронированные машины: 25 570 (+5).
- Артиллерийские системы: 51 359 (+42)
- РСЗО: 2 227 (+3)
- Средства ПВО: 1 714
- Самолеты: 449
- Вертолёты: 356
- Наземные робототехнические комплексы: 2 986 (+12)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 571 572 (+1 578)
- Крылатые ракеты: 5 138 (+4)
- Корабли и катера: 35
- Подводные лодки: 2
- Автомобильная техника и автоцистерны: 164 871 (+293)
- Специальная техника: 4 842 (+4).
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