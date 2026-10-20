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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 568 720 (+1 560 за сутки) человек, 12 425 танков, 51 359 артиллерийских систем, 25 570 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Генштаб обновил данные о потерях России: +1560 оккупантов, 9 танков и 42 артиллерийских системы за сутки

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 568 720 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.26 ориентировочно составляют:

  • Личного состава — около 1 568 720 (+1 560) человек (раненых и уничтоженных);
  • Танки: 12 425 (+9);
  • Боевые бронированные машины: 25 570 (+5).
  • Артиллерийские системы: 51 359 (+42)
  • РСЗО: 2 227 (+3)
  • Средства ПВО: 1 714
  • Самолеты: 449
  • Вертолёты: 356
  • Наземные робототехнические комплексы: 2 986 (+12)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 571 572 (+1 578)
  • Крылатые ракеты: 5 138 (+4)
  • Корабли и катера: 35
  • Подводные лодки: 2
  • Автомобильная техника и автоцистерны: 164 871 (+293)
  • Специальная техника: 4 842 (+4).

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Потери врага

Автор: 

армия РФ (24516) Генштаб ВС (8909) ликвидация (4616) уничтожение (11052)
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