С начала суток произошло 177 боевых столкновений: больше всего враг давит на Южно-Слобожанском направлении, – Генштаб
С начала суток понедельника, 19 октября, на фронте произошло 177 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный и 47 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 4911 дронов-камикадзе и осуществил 1775 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения в районе Старицы, Малой Волчи, Избицкого, Вильчи, Охримовки, Захаровки, Караичного, Бочкового, Зыбиного и Радьковки, три столкновения продолжаются до сих пор.
Бои на востоке
На Лиманском направлении наши подразделения пресекли продвижение противника в районах Новомихайловки, Дружелюбровки, Красного Става, Зеленой Долины и Лимана, отразив девять атак.
Три атаки оккупантов отражены на Славянском направлении в районах Ямполя, Пискуновки и Николаевки.
На Константиновском направлении зафиксировано 12 боевых столкновений в районах Константиновки, Новоселовки, Дружковки и Новопавловки, три из них продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Черниговка, Доброполье, Мирное, Сергеевка и Молодецкое, один бой продолжается до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 26 оккупантов и 6 — ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной, одна единица специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 27 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 167 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Обстановка на юге
Девять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горькое, Чаривное и Егоровка.
Другие направления
На Северо-Слобожанском, Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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