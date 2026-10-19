С начала суток произошло 177 боевых столкновений: больше всего враг давит на Южно-Слобожанском направлении, – Генштаб

С начала суток понедельника, 19 октября, на фронте произошло 177 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный и 47 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 4911 дронов-камикадзе и осуществил 1775 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения в районе Старицы, Малой Волчи, Избицкого, Вильчи, Охримовки, Захаровки, Караичного, Бочкового, Зыбиного и Радьковки, три столкновения продолжаются до сих пор.

Читайте также: На фронте произошло 222 боя: 29 атак враг совершил на Покровском направлении, — Генштаб

Бои на востоке

На Лиманском направлении наши подразделения пресекли продвижение противника в районах Новомихайловки, Дружелюбровки, Красного Става, Зеленой Долины и Лимана, отразив девять атак.

Три атаки оккупантов отражены на Славянском направлении в районах Ямполя, Пискуновки и Николаевки.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 боевых столкновений в районах Константиновки, Новоселовки, Дружковки и Новопавловки, три из них продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Черниговка, Доброполье, Мирное, Сергеевка и Молодецкое, один бой продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 26 оккупантов и 6 — ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной, одна единица специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 27 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 167 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Обстановка на юге

Девять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горькое, Чаривное и Егоровка.

Читайте также: На фронте произошло 215 боевых столкновений: враг сильнее всего давит на Покровском и Гуляйпольском направлениях, — Генштаб

Другие направления

На Северо-Слобожанском, Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: На фронте произошло 173 боевых столкновения: больше всего вражеских атак на Покровском направлении, — Генштаб