Нас зливають? / Чи є шанс на мир найближчим часом? / Що на фронті? / Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Військовий та журналіст Богдан Буткевич розбирає найгостріші питання сьогодення.
У сьогоднішньому стрімі дивіться про таке:
"Злив" чи дипломатія: які сценарії завершення війни обговорюють за зачиненими дверима;
Перспективи миру: чи є реальні підстави для припинення вогню і на яких умовах;
Що відбувається на лінії фронту: де ворог тисне, а де Сили оборони тримають удар?
Про все це — у прямому ефірі програми "Без Цензури" на Ютуб-каналі Цензор.НЕТ.
Актуальний збір
Відкрито збір для Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" на запуск нового високотехнологічного курсу для військових із підготовки операторів зенітних БПЛА та НРК.
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