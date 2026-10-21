Нас зливають? / Чи є шанс на мир найближчим часом? / Що на фронті? / Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Військовий та журналіст Богдан Буткевич розбирає найгостріші питання сьогодення.

У сьогоднішньому стрімі дивіться про таке:

"Злив" чи дипломатія: які сценарії завершення війни обговорюють за зачиненими дверима;

Перспективи миру: чи є реальні підстави для припинення вогню і на яких умовах;

Що відбувається на лінії фронту: де ворог тисне, а де Сили оборони тримають удар?

Про все це — у прямому ефірі програми "Без Цензури" на Ютуб-каналі Цензор.НЕТ.

Актуальний збір

Відкрито збір для Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" на запуск нового високотехнологічного курсу для військових із підготовки операторів зенітних БПЛА та НРК.

Ціль: 400 000.00 ₴

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