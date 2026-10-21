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Нас сдают? / Есть ли шанс на мир в ближайшее время? / Что на фронте? / Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Военный и журналист Богдан Буткевич разбирает самые острые вопросы современности.

В сегодняшнем стриме смотрите следующее:

"Утечка" или дипломатия: какие сценарии завершения войны обсуждаются за закрытыми дверями;

Перспективы мира: есть ли реальные основания для прекращения огня и на каких условиях;

Что происходит на линии фронта: где враг наступает, а где Силы обороны сдерживают удар?

Об этом — в прямом эфире программы "Без цензуры" на YouTube-канале Цензор.НЕТ.

Актуальный сбор

Открыт сбор средств для Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" на запуск нового высокотехнологичного курса для военных по подготовке операторов зенитных БПЛА и НРК.

Цель: 400 000,00 ₴

Ссылка на банковский счетhttps://send.monobank.ua/jar/2sCEwd9GJF

Номер банковской карты 4874 1000 3478 0349

Карта Приват 4731219653847933

PayPal [email protected]

Смотрите также: Трамп нас обманывает? Что там с разведданными и Starlink? / Что с электричеством? / Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

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