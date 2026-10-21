Нас сдают? / Есть ли шанс на мир в ближайшее время? / Что на фронте? / Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Военный и журналист Богдан Буткевич разбирает самые острые вопросы современности.
В сегодняшнем стриме смотрите следующее:
"Утечка" или дипломатия: какие сценарии завершения войны обсуждаются за закрытыми дверями;
Перспективы мира: есть ли реальные основания для прекращения огня и на каких условиях;
Что происходит на линии фронта: где враг наступает, а где Силы обороны сдерживают удар?
Об этом — в прямом эфире программы "Без цензуры" на YouTube-канале Цензор.НЕТ.
Актуальный сбор
Открыт сбор средств для Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" на запуск нового высокотехнологичного курса для военных по подготовке операторов зенитных БПЛА и НРК.
Цель: 400 000,00 ₴
Ссылка на банковский счетhttps://send.monobank.ua/jar/2sCEwd9GJF
Номер банковской карты 4874 1000 3478 0349
Карта Приват 4731219653847933
PayPal [email protected]
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