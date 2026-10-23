На Херсонщині збитки природно-заповідному фонду перевищили 1,28 трлн грн

Збитки природно-заповідному фонду Херсонської області через війну перевищили 1,28 трлн грн. Внаслідок бойових дій, обстрілів і пожеж руйнуються природні комплекси, знищується рослинність і страждають місця проживання тварин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції Південного округу у Фейсбуці.

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Екологічні збитки сягнули понад 1,28 трильйона

"Станом на початок жовтня 2026 року загальний розмір розрахованої шкоди природно-заповідному фонду Херсонської області становить понад 1 трлн 280 млрд 617 млн 881 тис. грн", — йдеться в повідомленні.

Унаслідок війни пошкоджуються заповідні території, знищується рослинний покрив і порушується екологічна рівновага. Також страждають природні середовища існування тварин і скорочується біорізноманіття.

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Екологи документують наслідки війни

Державна екологічна інспекція Південного округу фіксує наслідки бойових дій для природоохоронних територій регіону та розраховує завдані збитки за встановленими методиками.

Зібрані матеріали й результати розрахунків передають уповноваженим державним органам і правоохоронцям.

Окремо повідомлялося, що збитки земельним ресурсам Херсонщини внаслідок війни перевищили 18,3 млрд грн.