У Хмельницькому збитки від забруднення річки Плоска через обстріл перевищують ₴43 мільйони

Збитки через масову загибель риби в річці Плоска у Хмельницькому після російського обстрілу підприємства з виробництва побутової хімії перевищили 43,3 млн грн. У воді виявили значне перевищення концентрації хімічних речовин, небезпечних для риби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради у Фейсбуці.

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Збитки для річки перевищили 43 мільйони

За даними Державної екологічної інспекції Подільського округу, шкода водним біоресурсам річки Плоска через загибель риби становить понад 43,3 млн грн.

Для лабораторних досліджень фахівці відібрали проби поверхневої води у трьох місцях річки. Аналізи показали, що концентрація аніонних поверхнево-активних речовин перевищує норму у 50–200 разів.

В управлінні пояснили, що у великих концентраціях ці речовини смертельні для мальків риби.

"Розмір шкоди, завданої водним біоресурсам у річці Плоска в межах міста Хмельницького внаслідок загибелі, становить понад 43,3 млн гривень", — ідеться в повідомленні.

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Після російського удару загинули понад 27 тисяч риб

19 жовтня внаслідок російського обстрілу значних руйнувань зазнало підприємство компанії "2К", яке виробляє побутову хімію та косметику. Після атаки в річці Плоска виявили масову загибель мальків риби.

Згодом прокуратура відкрила кримінальне провадження через загибель риби внаслідок потрапляння хімічних речовин із підприємства після російського удару. У річці зафіксували загибель понад 27 тисяч особин.

Наразі фахівці очікують на результати дослідження хімічного споживання кисню у воді.

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