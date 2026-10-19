РФ атакувала Хмельницький: загинули дві жінки, є постраждалі, пошкоджено підприємства і будинок (оновлено)
Увечері 19 жовтня унаслідок чергової російської атаки по Хмельниччині зафіксовано пошкодження кількох промислових підприємств, приватного будинку та автомобіля. Є загиблі та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
Руйнування у Хмельницькому
- Інформації про постраждалих немає.
- Унаслідок атаки маємо пошкодження на кількох промислових підприємствах.
- Пошкоджено будинок в приватному секторі в одному із мікрорайонів.
- Пошкоджено автомобіль.
"Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", - зауважив Симчишин.
Він подякував також за роботу силам ППО ЗСУ.
Перебої з електропостачанням
Маємо перебої з електропостачанням через пошкодження ЛЕП. Енергетики поступово заживляють усіх споживачів. Решта комунальних послуг забезпечуються повністю.
Оновлена інформація
"На жаль, під час пошукової операції в приватному будинку виявлено загиблу людину. Співчуття рідним. Пошукова операція триває", - написав Симчишин.
Як раніше повідомляла Хмельницька ОВА також троє людей отримали поранення різного ступеня.
Оновлення
О 20:28 голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.
"На жаль, пошуково-рятувальні роботи завершилися трагічно. Знайдено тіло другої загиблої внаслідок російської атаки людини. Загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження", - сказано в повідомленні.
Також унаслідок російських обстрілів у Шепетівському та Хмельницькому районах є перебої з електропостачанням.
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