РФ нанесла удары по Хмельницкому: погибли две женщины, есть пострадавшие, повреждены предприятия и дом (обновлено)

Вечером 19 октября вследствие очередной российской атаки на Хмельницкую область были зафиксированы повреждения нескольких промышленных предприятий, частного дома и автомобиля. Есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

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Разрушения в Хмельницком

Информации о пострадавших нет.

Вследствие атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях.

Поврежден дом в частном секторе в одном из микрорайонов.

Поврежден автомобиль.

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"Все службы работают над ликвидацией последствий атаки", — отметил Симчишин.

Он также поблагодарил за работу силы ПВО ВСУ.

Перебои с электроснабжением

Имеются перебои с электроснабжением из-за повреждения ЛЭП. Энергетики постепенно восстанавливают подачу электроэнергии всем потребителям. Остальные коммунальные услуги предоставляются в полном объеме.

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Обновленная информация

"К сожалению, во время поисковой операции в частном доме обнаружен погибший человек. Соболезнования родным. Поисковая операция продолжается", - написавл Симчишин.

Как ранее сообщала Хмельницкая ОВА, также три человека получили ранения разной степени.

Обновление

В 20:28 глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что количество погибших возросло до двух.

"К сожалению, поисково-спасательные работы завершились трагически. Найдено тело второго погибшего в результате российской атаки человека. Погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения", - говорится в сообщении.

Также вследствие российских обстрелов в Шепетовском и Хмельницком районах есть перебои с электроснабжением.