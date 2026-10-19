РФ нанесла удары по Хмельницкому: погибли две женщины, есть пострадавшие, повреждены предприятия и дом (обновлено)
Вечером 19 октября вследствие очередной российской атаки на Хмельницкую область были зафиксированы повреждения нескольких промышленных предприятий, частного дома и автомобиля. Есть погибшие и раненые.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
Разрушения в Хмельницком
- Информации о пострадавших нет.
- Вследствие атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях.
- Поврежден дом в частном секторе в одном из микрорайонов.
- Поврежден автомобиль.
"Все службы работают над ликвидацией последствий атаки", — отметил Симчишин.
Он также поблагодарил за работу силы ПВО ВСУ.
Перебои с электроснабжением
Имеются перебои с электроснабжением из-за повреждения ЛЭП. Энергетики постепенно восстанавливают подачу электроэнергии всем потребителям. Остальные коммунальные услуги предоставляются в полном объеме.
Обновленная информация
"К сожалению, во время поисковой операции в частном доме обнаружен погибший человек. Соболезнования родным. Поисковая операция продолжается", - написавл Симчишин.
Как ранее сообщала Хмельницкая ОВА, также три человека получили ранения разной степени.
Обновление
В 20:28 глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что количество погибших возросло до двух.
"К сожалению, поисково-спасательные работы завершились трагически. Найдено тело второго погибшего в результате российской атаки человека. Погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения", - говорится в сообщении.
Также вследствие российских обстрелов в Шепетовском и Хмельницком районах есть перебои с электроснабжением.
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