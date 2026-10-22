В Хмельницком ущерб от загрязнения реки Плоская вследствие обстрела превышает ₴43 миллиона

Убытки в связи с массовой гибелью рыбы в реке Плоская в Хмельницком после российского обстрела предприятия по производству бытовой химии превысили 43,3 млн грн. В воде обнаружили значительное превышение концентрации химических веществ, опасных для рыбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления по вопросам экологии и контроля за благоустройством Хмельницкого городского совета в Facebook.

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Ущерб для реки превысил 43 миллиона

По данным Государственной экологической инспекции Подольского округа, ущерб водным биоресурсам реки Плоская из-за гибели рыбы составляет более 43,3 млн грн.

Для лабораторных исследований специалисты отобрали пробы поверхностной воды в трех местах реки. Анализы показали, что концентрация анионных поверхностно-активных веществ превышает норму в 50–200 раз.

В управлении пояснили, что в высоких концентрациях эти вещества смертельны для мальков рыбы.

"Размер ущерба, нанесенного водным биоресурсам в реке Плоская в пределах города Хмельницкого вследствие гибели рыбы, составляет более 43,3 млн гривен", — говорится в сообщении.

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После российского удара погибло более 27 тысяч рыб

19 октября вследствие российского обстрела значительные разрушения понесло предприятие компании "2К", производящее бытовую химию и косметику. После атаки в реке Плоская обнаружили массовую гибель мальков рыбы.

Впоследствии прокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью рыбы вследствие попадания химических веществ с предприятия после российского удара. В реке зафиксировали гибель более 27 тысяч особей.

В настоящее время специалисты ожидают результатов исследования химического потребления кислорода в воде.

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