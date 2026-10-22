На Хмельнитчине вследствие атаки РФ повреждено предприятие

Вечером 22 октября Россия обстреляла Хмельницкую область.

Об атаке сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

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Повреждено здание предприятия

В Хмельницком районе вследствие обстрела повреждено здание предприятия. В частности, пострадали фасад и окна.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 22 октября российские войска нанесли удар по Лозовой в Харьковской области. Вследствие атаки двое человек погибли и 36 — ранены.

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