На Хмельнитчине вследствие атаки РФ повреждено предприятие
Вечером 22 октября Россия обстреляла Хмельницкую область.
Об атаке сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.
Повреждено здание предприятия
В Хмельницком районе вследствие обстрела повреждено здание предприятия. В частности, пострадали фасад и окна.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что 22 октября российские войска нанесли удар по Лозовой в Харьковской области. Вследствие атаки двое человек погибли и 36 — ранены.
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