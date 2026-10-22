На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджене підприємство
Увечері 22 жовтня Росія обстріляла Хмельниччину.
Про атаку повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Фейсбуці, пише Цензор.НЕТ.
Пошкоджено будівлю підприємства
У Хмельницькому районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підприємства. Зокрема, постраждали фасад і вікна.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що 22 жовтня, російські війська завдали удару по Лозовій в Харківській області. У результаті атаки двоє людей загинули і 36 - поранені.
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