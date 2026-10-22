Київщина знову під ударом РФ: є постраждалий, пошкоджено будинки й автомобілі
Російські війська продовжують свій терор проти мирного населення Київської області.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, станом на цей час є наслідки чергової ворожої атаки безпілотниками у Бучанському районі. Зафіксовано влучання на відкритій місцевості неподалік місцевого магазину.
Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки, а також автомобілі, що рухалися шосе.
Постраждалі через атаку
Також повідомляється про постраждалого мирного жителя. Поранення ноги та акубаротравму дістав 59-річний чоловік. Йому вже надають усю необхідну медичну допомогу.
Рятувальні та екстрені служби оперативно працюють на місці події. Детальніша інформація щодо руйнувань та стану постраждалих наразі уточнюється.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль