Київщина знову під ударом РФ: є постраждалий, пошкоджено будинки й автомобілі

Російські війська продовжують свій терор проти мирного населення Київської області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, станом на цей час є наслідки чергової ворожої атаки безпілотниками у Бучанському районі. Зафіксовано влучання на відкритій місцевості неподалік місцевого магазину.

Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки, а також автомобілі, що рухалися шосе.

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Постраждалі через атаку

Також повідомляється про постраждалого мирного жителя. Поранення ноги та акубаротравму дістав 59-річний чоловік. Йому вже надають усю необхідну медичну допомогу.

Рятувальні та екстрені служби оперативно працюють на місці події. Детальніша інформація щодо руйнувань та стану постраждалих наразі уточнюється.

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