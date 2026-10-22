Киевщина снова под ударом РФ: есть пострадавший, повреждены дома и автомобили
Российские войска продолжают террор против мирного населения Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, на данный момент наблюдаются последствия очередной вражеской атаки беспилотниками в Бучанском районе. Зафиксировано попадание на открытой местности недалеко от местного магазина.
Взрывной волной повреждены частные дома, а также автомобили, двигавшиеся по шоссе.
Пострадавшие вследствие атаки
Также сообщается о пострадавшем мирном жителе. Ранение ноги и акубаротравму получил 59-летний мужчина. Ему уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Спасательные и экстренные службы оперативно работают на месте происшествия. Более подробная информация о разрушениях и состоянии пострадавших в настоящее время уточняется.
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