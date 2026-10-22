Киевщина снова под ударом РФ: есть пострадавший, повреждены дома и автомобили

Российские войска продолжают террор против мирного населения Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, на данный момент наблюдаются последствия очередной вражеской атаки беспилотниками в Бучанском районе. Зафиксировано попадание на открытой местности недалеко от местного магазина.

Взрывной волной повреждены частные дома, а также автомобили, двигавшиеся по шоссе.

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Пострадавшие вследствие атаки

Также сообщается о пострадавшем мирном жителе. Ранение ноги и акубаротравму получил 59-летний мужчина. Ему уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Спасательные и экстренные службы оперативно работают на месте происшествия. Более подробная информация о разрушениях и состоянии пострадавших в настоящее время уточняется.

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